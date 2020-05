Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher scheitern bei Dacheinstieg: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Über das Dach versuchten Unbekannte in der Nacht zum gestrigen Montag in einen Großmarkt im Kasseler Stadtteil Waldau einzubrechen. Nachdem die Alarmanlage des Geschäfts ausgelöst hatte, ergriffen die beiden Täter die Flucht ohne Beute. Die für Einbrüche zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten Zeugenhinweise.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch in der Heinrich-Hertz-Straße, nahe der Emmy-Noether-Straße, gegen 23:10 Uhr ereignet. Nach ersten Ermittlungen waren die Täter auf das Dach geklettert und versuchten dort mit mitgebrachtem Werkzeug, sich gewaltsam Zutritt zu dem Großmarkt zu verschaffen. Dabei gingen sie äußerst brachial vor und richteten mit ihrem Vorgehen einen Sachschaden von rund 5.000 Euro an. Nach der Alarmauslösung stiegen die Einbrecher vom Dach und flüchteten in unbekannte Richtung. Anhand der Aufzeichnung einer Überwachungskamera liegt folgende Beschreibung von ihnen vor:

1. Täter: Trug ein schwarzes Cappy, einen schwarzen Schal vor dem Mund, eine schwarze Jacke, Handschuhe und Sportschuhe mit hellen Sohlen. 2. Täter: 25 bis 30 Jahre alt, kurze dunkelblonde Haare mit deutlichen Geheimratsecken, trug eine schwarze Jacke, Handschuhe und eine Jeans.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat oder den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561-9100.

