Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fortgesetzte Kontrollen gegen Raser und Autoposer: Pkw von Uneinsichtigem sichergestellt und mehrere Anzeigen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Auch am vergangenen Wochenende führte die Kasseler Polizei schwerpunktmäßige Kontrollen gegen Raser und Autoposer durch, die durch ihr rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr andere belästigen oder sogar gefährden. Erneut trafen die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte auf mehrere Fahrer, die ein solches Verhalten zeigten - einige von ihnen waren bereits in der Vergangenheit deswegen aufgefallen. Bei drei Autofahrern, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Dresdener Straße gemeinsam durch ihre rasante Fahrweise auffielen, stellten die Polizisten die Fahrzeugschlüssel sicher. Einer von ihnen zeigte sich von der Sicherstellung seines Schlüssels jedoch völlig unbeeindruckt und prahlte damit, den Zweitschlüssel für den BMW M3 holen und noch am selben Abend weiterfahren zu wollen. Dem Vorhaben des 31-Jährigen aus Söhrewald setzten die Beamten schließlich durch die Sicherstellung des kompletten Wagens ein Ende. Gegen zwei weitere Fahrer leiteten die Polizisten Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Bei einem von ihnen, einem 26-Jährigen aus Fuldabrück, der mit seinem BMW M4 in der Nacht zum Sonntag grob verkehrswidrig und rücksichtslos andere Autofahrer überholte und schnitt, beschlagnahmten sie aus diesem Grund den Führerschein. Einen weiteren Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot. Er war auf der Holländischen Straße / Westring mit 75 km/h gemessen worden.

