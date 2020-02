Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Nach zwei Wohnungseinbrüchen am Dienstag: Polizei bitte um Hinweise zu zwei Verdächtigen

Fröndenberg (ots)

Wie bereits am Mittwoch (12.02.2020) berichtet, hat es am Dienstag (11.02.2020) zwei Wohnungseinbrüche in den Straßen Hohenheide und Rehwinkel in Fröndenberg gegeben.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung durch die Polizei fielen einer Streifenwagenbesatzung gegen 20.30 Uhr im Kreuzungsbereich Querweg/Auf dem Krittenschlag/Hohenheide zwei verdächtige Personen auf, die sofort flüchteten, als sie die Beamten erblickten.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Person

- Westeuropäisch - 20-30 Jahre - 170-180 cm - Schlank - Dürre Gesichtsform - Oberlippenbart - Bart - Schwarze Cap - Schwarze Weste - Hellgrauer Pullover - Hellgraue Jogginghose

2. Person

- Westeuropäisch - 20-30 Jahre - 170-180 cm - Schlank - Schlaksiger Gang - Schwarze Jacke - Schwarze Jeanshose

Die Polizei bittet Zeugen, die diese beiden Männer gesehen haben, sich an die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell