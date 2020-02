Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Mehrere Moscheen durch E-Mails bedroht - Durchsuchungen abgeschlossen

Unna (ots)

Wie mit der Meldung Nummer 0181 berichtet, ist bei jeweils einer Moschee in Unna, Hagen und Essen am heutigen Mittwoch (12.2.) eine E-Mail eingegangen, in der mit dem Einsatz von Sprengmitteln innerhalb des Gebäudes gedroht wurde.

In enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Polizeibehörden wurde der Polizeieinsatz unter Führung der Polizei Dortmund bewältigt. Die Beamten haben die Moscheen evakuiert, umliegende Straßen gesperrt und die Gebäude bis in die Abendstunden durchsucht. Bei den Durchsuchungen, in die auch Sprengstoffspürhunde einbezogen waren, fanden die Polizisten keine verdächtigen Gegenstände.

Die Ermittlungen zur Identität des Verfassers/der Verfasser der besagten E-Mails dauern an.

