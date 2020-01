Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen (29.01.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen leitete der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil gegen den 59-jährigen Beifahrer eines Lkw ein, der am Mittwochvormittag gegen 07.30 Uhr auf der Kreisstraße 5734 bei VS-Marbach in einem Verkehrsstau stand. Der Verkehrsstau hatte sich auf der Kreisstraße zwischen Bad Dürrheim und Marbach nach einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Fahrzeugführern gebildet. Noch solange die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Unfallstelle mit der Rettung und Bergung der schwer verletzten Unfallbeteiligten im Einsatz waren, verließ der 59-Jährige den Lkw seines Arbeitsgebers, ging zu Fuß bis in den gesperrten Bereich der Unfallstelle und nahm mit der Kamerafunktion seines Mobiltelefons das Geschehen auf. Das Mobiltelefon hielt er hierzu hoch erhoben in einer Hand. Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil wurden bei der Unfallaufnahme auf das Verhalten des 59-Jährigen aufmerksam und unterbanden die weitere Bildaufnahme durch den Tatverdächtigen. Der 59-Jährige wurde aus dem den Rettungskräften vorbehaltenen Bereich an der Unfallstelle verwiesen. Es war jedoch erforderlich, ihn ein Stück weit in Richtung des Lkws zu begleiten. Aus den Äußerungen des Tatverdächtigen gegenüber den Polizeibeamten, die zu seiner Begleitung ihre Unfallaufnahme unterbrechen mussten, ist zu schließen, dass er sich zu diesem Zeitpunkt über sein Fehlverhalten noch wenig bewusst war.

