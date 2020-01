Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Brand in einem Wohngebäude (31.01.2020)

Donaueschingen (ots)

Ein Brand in einem Wohngebäude in der Bregstraße in Allmendshofen wurde der Polizei am heutigen Freitagvormittag gegen 09.00 Uhr gemeldet. Eine 52-jährige Bewohnerin des Wohnhauses hatte gegen 08.30 Uhr die mit Festbrennstoffen betriebene Zentralheizung im Heizraum des Wohngebäudes in Betrieb gesetzt und war etwa eine halbe Stunde später auf starke Rauchentwicklung aus Richtung des Heizraumes aufmerksam geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in dem Gebäude aufgrund eines technischen Defekts zur Überhitzung der Heizungsanlage, was Brandschäden im Bereich des Heizraumes und den Rauch verursachte. Die Freiwillige Feuerwehr Donaueschingen war am Brandort im Einsatz, sie löschte den Brand und belüftete das Gebäude. Die 52-Jährige wurde an ihrem Wohnort durch den Rettungsdienst versorgt. Der im Heizraum entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

