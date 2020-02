Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Ergänzung zur Meldung "Täter brechen in Einfamilienhaus ein, während die Bewohner zu Hause sind": weiterer Einbruch

Fröndenberg (ots)

Wie heute bereits berichtet, sind bislang unbekannte Täter am Dienstagabend (11.02.2020) zwischen 19.30 und 20.30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Hohenheide in Fröndenberg eingebrochen, indem sie ein Fenster einschlugen.

Am selben Tag kam es zwischen 15.50 und 20.00 Uhr in der Straße Rehwinkel zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter hebelten nach jetzigem Ermittlungsstand ein Fenster eines Bungalows auf, durchwühlten mehrere Räume und flohen mit einem dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus und sucht nun Zeugen. Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

