Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Resolute Seniorin verweist falsche Paketzusteller des Hauses: Zeugenhinweise auf Trickdiebe erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Unter dem Vorwand, ein Paket für einen Nachbarn abgeben zu wollen, gelangten zwei bislang unbekannte Trickdiebe am gestrigen Montagabend in das Haus einer Seniorin im Kasseler Stadtteil Fasanenhof. Dabei trugen sie sogar blaue Jacken mit der Aufschrift eines Paketzustelldienstes. Als einer der Täter in das Wohnzimmer stürmte, verwies die hochbetagte Frau die beiden Männer resolut des Hauses. Nachdem die mutmaßlichen Paketzusteller gegangen waren, stellte die Seniorin fest, dass es sich bei dem abgegebenen Paket lediglich um einen leeren Karton handelte. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kriminalpolizei, die Straftaten zum Nachteil älterer Menschen bearbeiten, sind nun auf der Suche nach Zeugen. Zudem möchte die Polizei Tipps geben, wie man sich vor Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden schützen kann.

Seniorin lässt Täter nicht aus den Augen

Wie die Seniorin den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord schilderte, hatten die vermeintlichen Paketzusteller gegen 19 Uhr an ihrer Haustür in der Straße "Auf dem Klei" geklingelt. Als sie öffnete, drängte sich einer der beiden Männer mit einem großen Paket an ihr vorbei in den Hausflur und stellte es dort ab. Anschließend fragte er nach einem Zettel, um dem Nachbarn eine Nachricht über die Paketzustellung zu hinterlassen und stürmte unter diesem Vorwand an ihr vorbei in das Wohnzimmer. Währenddessen war sein im Flur stehender Begleiter im Begriff, von innen die Haustür zu schließen. Dem widersprach die couragierte Frau und verhielt sich genau richtig, indem sie die Männer nicht aus den Augen ließ und schließlich des Hauses verwies. Dem energischen Rauswurf kamen die beiden Täter nach und verließen das Haus, ohne Beute gemacht zu haben. Bei den mutmaßlichen Trickdieben soll es sich um zwei auffallend kleine Männer mittleren Alters gehandelt haben, die blaue Jacken mit der Aufschrift eines Paketzustellers trugen.

Zeugen, die am gestrigen Abend im Bereich "Auf der Klei" sowie angrenzenden Straßen verdächtige Personen beobachtet haben oder den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Tipps der Polizei

Um sich vor einem Trickdiebstahl im eigenen Haus oder der Wohnung zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

