Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnung in Niestetal nach Brand unbewohnbar: Hinweise auf fahrlässige Verursachung

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Dienstagmittag kam es in Niestetal-Sandershausen zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem zwei Bewohner im Alter von 21 und 42 Jahren eine leichte Rauchgasintoxikation erlitten. Beide Männer wurden vor Ort medizinisch versorgt, verzichteten aber auf eine Behandlung in einem Krankenhaus. Wegen der starken Verrußung ist die Maisonettewohnung derzeit unbewohnbar.

Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war der Brand in der Hannoverschen Straße, nahe des Haarwegs, gegen 12 Uhr gemeldet worden. Die Bewohner hatten bereits selbst begonnen, das in der Küche der Wohnung ausgebrochene Feuer zu löschen, sodass der Brand nicht auf andere Teile des Hauses übergriff. Anschließend führte die Feuerwehr Nachlöscharbeiten durch. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Polizisten auf etwa 25.000 Euro. Den bisherigen Ermittlungen zufolge liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt vor. Eine fahrlässige Verursachung des Brandes kann hingegen gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen hierzu führen die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo.

