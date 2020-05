Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unglücklich versteckt: Einbrecher findet Wohnungsschlüssel in Kommode; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Einen unglücklich versteckten Wohnungsschlüssel machte sich ein Einbrecher am gestrigen Dienstagnachmittag in der Lindenstraße im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe zunutze. Der Täter war auf derzeit noch unbekanntem Weg in ein dortiges Mehrfamilienhaus gelangt und hatte im Hausflur den in einer Kommode versteckten Schlüssel zu einer der Wohnungen gefunden. Mit diesem machte er sich sogleich ans Werk. Aus der betroffenen Wohnung entwendete er ein iPhone 6S und eine Armbanduhr von Fossil. Beim Verlassen des Hauses war er dann anscheinend einer Hausbewohnerin begegnet. Die Zeugin beschrieb gegenüber der Polizei später einen ca. 30 Jahre alten, 180 cm großen und schlanken Mann mit mitteleuropäischem Äußeren, der auffällige dunkle Augenringe und kurze, vorne hochstehende braune Haare sowie einen Dreitagebart hatte. In welche Richtung der Unbekannte flüchtete, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100.

