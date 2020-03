Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel 27.03. - 29.03.2020

Varel (ots)

Diebstahl an Pkw Varel In der Nacht von Donnerstag zu Freitag entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 07:30 Uhr von einem auf einem Pendlerparkplatz in der Oldenburger Straße abgestellten Pkw Audi den linken Hinterreifen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefon-Nr. 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr Varel Auf Grund von Zeugenaussagen wurde am Sonntag, gegen 01:15 Uhr, bei einem 44-jährigen Pkw-Führer in Büppel von Beamten des PK Varel ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,64 Promille. Daraufhin wurde bei dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Fahren unter Drogeneinfluß Bockhorn Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Landesstraße wurde bei einem 30-jährigen Mofafahrer eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz/Allgemeinverfügung Zetel Seit Donnerstag wurden an zwei verschieden Tagen auf dem Gelände des ZOB in Zetel, Jugendliche bzw. Erwachsene angetroffen, die sich dort, entgegen den derzeit erlassenen Verbote, jeweils zu viert zusammengefunden hatten. Die Gruppen wurden auf die bestehende Rechtslage hingewiesen und aufgelöst. Gegen die Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell