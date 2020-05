Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vorfahrtsberechtigter Rennradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw in Kaufungen schwer verletzt

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Bei einem Verkehrsunfall in Kaufungen ist am gestrigen Donnerstagabend ein 29 Jahre alter, aus dem Ort stammender Rennradfahrer schwer verletzt worden. Wie sich später im Krankenhaus herausstellte, sind die Verletzungen aber offenbar nicht lebensgefährlich. Ein Autofahrer hatte an einer Einmündung nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrradfahrers missachtet und diesen mit seinem Wagen erfasst.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 19:15 Uhr an der Einmündung Dr.-Horst-Schmidt-Straße / Schwarzer Weg. Der 29-Jährige aus Kaufungen war mit seinem Rennrad auf der Straße "Schwarzer Weg" in Richtung Dr.-Horst-Schmidt-Straße. Zwar befuhr er dabei eine Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung, was dort aber aufgrund des Zusatzzeichens "Radfahrer frei" für ihn erlaubt war. Im Einmündungsbereich missachtete dann offenbar der von links kommende 38-jährige Fahrer eines VW Kleinwagen aus Kaufungen die Vorfahrt des Fahrradfahrers, der daraufhin von der vorderen rechte Fahrzeugfront des Autos erfasst wurde. Dabei hatte sich der Rennradfahrer schwere Verletzungen im Gesicht und am Kopf zugezogen. An beiden Fahrzeugen waren Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 4.000 Euro entstanden. Neben dem vor Ort eingesetzten Rettungswagen und der Polizeistreife des Reviers Ost war zwischenzeitlich auch ein Rettungshubschrauber im Bereich der Unfallstelle gelandet.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell