Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bewohner vertreibt Einbrecher

Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

In den Morgenstunden von Freitag, 21. Februar, gegen 4.15 h, wurde ein Bewohner eines Hauses an der Straße An Fürthenrode durch Geräusche geweckt. Als er das Licht einschaltete, konnte er drei unbekannte Personen sehen, die flüchteten, nachdem sie offenbar ein Küchenfenster aufgehebelt hatten. Er beschrieb die drei Täter als junge Männer, die dunkel bekleidet waren. Einer der Flüchtigen hatte eine auffällig weiße Kapuze. Die Unbekannten flüchteten zu Fuß in Richtung Landstraße / Geilenkirchen. Zeugen, die die Flüchtigen oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat 2 der Polizei Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefonnummer 02452 920 0.

