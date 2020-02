Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Niederländischer Pkw von Parkplatz gestohlen

Selfkant-Tüddern (ots)

Am Donnerstag (20. Februar), zwischen 14.50 Uhr und 15 Uhr, haben unbekannte Täter einen silbernen Pkw Peugeot mit niederländischem Kennzeichen entwendet. Dieser stand auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Straße In der Fummer.

