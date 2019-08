Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Fahrrad gestohlen

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend entwendete ein Unbekannter in Biberach ein schwarzes Trekkingrad.

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 7.15 Uhr stellte der Eigentümer sein Fahrrad der Marke "Rixe" in der Freiburger Straße am Fahrradabstellplatz ab. Der 31-Jährige sicherte das Rad mit einem Schloss. Als er es am Sonntagabend wieder abholen wollte, war es nicht mehr da. Ein Unbekannter hatte es trotz Sicherung gestohlen. Die Polizei aus Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei empfiehlt, das Rad immer mit einem geeigneten Schloss abzuschließen, auch zu Hause. Einfache Schlösser sind in der Regel schnell geknackt. Benutzen Sie massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerschlösser. Auch schwere Schlösser bieten keinen hundertprozentigen Schutz, aber sie machen Dieben oftmals das Leben schwer, sodass sie aufgeben. Ein Fahrradpass hilft, gestohlene Räder zweifelsfrei zu identifizieren, den Täter zu überführen und zu den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. Weiter Tipps zum Schutz vor Fahrrad-Diebstahl und Infos zum Thema Fahrradpass finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de.

++++1480533

Martina Spöttl, Claudia Kappeler, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell