POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Vorfahrt missachtet

Am Montag verletzte sich eine 62-jährige bei einem Verkehrsunfall in Bad Schussenried schwer.

Gegen 11.00 Uhr war eine Motorradfahrerin in der Berengerstraße unterwegs. Die 62-Jährige fuhr in Richtung Konradstraße. In der Hohkreuzstraße fuhr eine Autofahrerin. Der Skoda kam von rechts und hatte Vorfahrt. Das beachtete die Motorradfahrerin nicht. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die 62-jährige Motorradfahrerin verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

