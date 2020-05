Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.05.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Mann wurde durch Schläge und Tritte angegriffen.

Salzgitter, Bad, Kniestedter Straße, 12.05.2020, 22:15 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zwischen zwei Männern im Alter von 31 und 54 Jahren zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gründe hierfür können nicht genannt werden. Der 31-jährige Mann soll dem Geschädigten mehrfach an den Oberkörper geschlagen und am Boden liegend ins Gesicht getreten haben. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Täter ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Fahrer eines Pkw begeht mehrere Verkehrsstraftaten.

Salzgitter, Lebenstedt, Peiner Straße, 12.05.2020, 21:50 Uhr. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 46-jährige Fahrer eines VW mit einem unangemeldeten Fahrzeug gefahren sei. Hierfür habe er an dem Pkw Kennzeichen ohne ein amtliches Siegel der Zulassungsstelle montiert. Dem Fahrer untersagten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

