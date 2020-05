Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 12.05.2020

Peine (ots)

Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte - Zeugen gesucht

Am heutigen Dienstagnachmittag, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich auf der Burgdorfer Straße in Höhe der Straße Wiesengrund in Vöhrum ein Verkehrsunfall.

Ein 82-Jähriger aus Edemissen befuhr mit seinem Mercedes die Burgdorfer Straße in Richtung Sievershausen und wendete seinen PKW in der Straße "Wiesengrund", um anschließend wieder in Richtung Peine zu fahren.

Der Edemisser habe an der Einmündung zur Burgdorfer Straße gehalten und sich vor dem Anfahren vergewissert, dass kein vorfahrtberechtigtes Fahrzeug die Burgdorfer Straße befuhr. Nach Aussage des Edemissers sei nach dem Anfahren ein Porsche mit überhöhter Geschwindigkeit von rechts gekommen und in die hintere linke Fahrzeugseite geprallt.

Der Porschefahrer, ein 34- jähriger Peiner, gab bei der Unfallaufnahme gegenüber den Polizeibeamten an, dass er die Burgdorfer Straße von Peine kommend in Richtung Sievershausen befahren habe. In Höhe der Straße "Wiesengrund" sei der Mercedes unvermittelt auf die Burgdorfer Straße eingefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Trotz des Versuchs auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Aufgrund der unterschiedlichen Aussagen der Unfallbeteiligten bittet die Polizei um Zeugenaussagen. Die Polizei Peine ist unter der Telefonnummer 05171/ 9990 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell