Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 12. Mai 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Aufgefundener Säugling: Polizei Wolfenbüttel sucht mit einer Beschreibung nach der mutmaßlichen Mutter

Wie bereits berichtet, ist am Montagmorgen ein neugeborener Säugling in Wolfenbüttel in einem Gartenhaus abgelegt und gegen 06:45 Uhr durch den Eigentümer des Gartenhauses aufgefunden worden. Der Säugling wurde umgehend medizinisch versorgt, nach Angaben der behandelnden Ärzte geht es dem Säugling gut.

In umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen sind die Anwohner rund um den Auffindeort durch verschiedene Ermittlerteams der Polizei aufgesucht und nach möglichen Hinweisen befragt worden. Anwohner die nicht angetroffen werden konnten, wurden durch einen Wurfzettel gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Im Zuge dieser Ermittlungen meldeten sich am Montagabend Anwohner der Straße Am Rehmanger, die Hinweise auf eine bislang unbekannte Person geben konnten. Diese unbekannte Person war im Erfassungsbereich einer privaten Videoüberwachungsanlage zu sehen. Sie passierte den Bereich der Videoanlage gegen 04:00 Uhr, ein Bündel vor dem Bauch tragend, mutmaßlich auf der Suche nach einem Ablageort. Wenige Minuten passierte sie den Videobereich aus entgegengesetzter Richtung kommend erneut.

Bei dieser unbekannten weiblichen Person könnte es sich eventuell um die Mutter selbst, oder aber auch um eine andere Person aus dem Umfeld der Mutter handeln.

Beschreibung: mutmaßlich weiblich, bekleidet mit langer Hose, längere mantelähnliche Jacke mit Kapuze, Sportschuhe der Marke "adidas" mit vermutlich hellen Streifen und heller Sohle.

Die Polizei Wolfenbüttel und die Staatsanwaltschaft Braunschweig suchen nun weitere Hinweise zu dieser unbekannten Person. Das vorliegende Video wird derzeit von den Spezialisten der Polizei aufbereitet und wird gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Telefon: 05331 / 933-0.

