POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.05.2020 für den Bereich Salzgitter.

Kunde eines Lebensmittelgeschäftes verstieß gegen Corona-Vorschriften.

Salzgitter, Bad, An der Erzbahn, 11.05.2020, 15:40 Uhr.

Ein 25-jähriger Kunde eines Lebensmittelgeschäftes hielt sich in dem Geschäft nicht an die einschlägigen Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Nachdem er von einem Zeugen und Mitarbeiter des Marktes auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, verhielt sich dieser immer aggressiver und stieß dem Zeugen mit den Händen gegen den Oberkörper. Der Zeuge und Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt.

Der Mann konnte bis zum Eintreffen durch die Polizei festgehalten werden. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei.

Brände konnten durch Feuerwehr gelöscht werde.

Salzgitter, Bad, Siegfriedstraße, Mehrfamilienhaus/Kellerraum, 11.05.2020, 08.40 Uhr.

Salzgitter, Bad, Siegfriedstraße, Fläche an einem Mehrfamilienhaus, 11.05.2020, 08:55 Uhr.

Aus derzeit nicht bekannten Gründen entstanden sowohl in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses als auch im Nahbereich eines Mehrfamilienhauses zwei Brände. Aus bislang nicht bekannten Gründen geriet ein Kellerraum in Brand. Hierdurch entstand ein Gebäudeschaden in nicht bekannter Schadenshöhe. Auf Grund der Rauchgasentwicklung musste eine Person mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in das örtliche Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 08.55 Uhr entstand an einem als Sperrmüll abgestellten Sofa ein Feuer. In beiden Fällen konnten die Brände durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei ermittelt, auf welche Weise die Feuer entstanden sind und leitete Verfahren ein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

