POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 12. Mai 2020:

Wolfenbüttel, Fümmelse: Diebstahl von Baugeräten und Baumaterial

Freitag, 08.05.2020, 15:30 Uhr, bis Montag, 11.05.2020, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh vom Grundstück eines Neubaus in der Straße Hinter dem kleinen Horn in Fümmelse eine Förderglocke für Maschinenputz sowie zirka 80 Pakete Wärmedämmung. Der Wert des Diebesgutes wird auf zirka 3000 Euro geschätzt. Derzeit ist es unbekannt, wie der Abtransport des Diebesgutes erfolgte. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel, Fümmelse: Wohnungseinbruch

Montag, 11.05.2020, zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr

Am Montag, zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung im 1. Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in Fümmelse, Ritterhof, ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck sowie verschiedene Elektrogeräte und auch vorgefundenes Bargeld entwendet. Zur genauen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Diebstahl eines Autoradios

Freitag, 08.05.2020, 13:30 Uhr, bis Montag, 11.05.2020, 07:15 Uhr

Nachdem eine Scheibe eines in der Schweigerstraße abgestellten Baggers entfernt worden war, entwendeten unbekannte Täter aus dem Bagger ein eingebautes Autoradio im Wert von zirka 120,-- Euro. Tatzeit: Freitag, 08.05.2020, 13:30 Uhr, bis Montag, 11.05.2020, 07:15 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Montag, 11.05.2020, gegen 17:45 Uhr

Am Montagnachmittag kontrollierte die Polizei Schöppenstedt einen 31-jährigen Autofahrer, der zuvor mit seinem Auto in Schöppenstedt, Schwarzer Weg, unterwegs gewesen war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

