Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 12.05.2020

Peine (ots)

PKW entwendet

Am Montag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Sundernstraße in Peine einen PKW, Mercedes CLK 320. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

PKW zerkratzt

Den Lack eines auf dem Hagenmarkt in Peine abgestellten Renault Megane zerkratzten unbekannte Täter zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag, 10:30 Uhr. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro verursacht.

Person nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Montag, um 11:00 Uhr, ereignete sich auf der Hildesheimer Straße in Vechelde ein Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannten Gründen übersah eine 91-jährige Vechelderin den verkehrsbedingt stehenden PKW eines 53-Jährigen aus Salzgitter und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der Salzgitteraner wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

