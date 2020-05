POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 13. Mai 2020:

Polizei Salzgitter

Ohrum: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Dienstag, 12.05.2020, gegen 15:45 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es in Ohrum, Harzstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Demnach beabsichtigte eine 41-jährige Autofahrerin im Bereich der dortigen Friedhofszufahrt zu wenden. Dieses Wendemanöver bemerkte der nachfolgende 47-jährige Autofahrer offenbar zu spät, so dass es trotz eines Ausweichmanövers zum Zusammenstoß kam. Durch den Unfall wurden beide Autofahrer sowie eine 12-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen und an der Einfriedung zum Friedhof entstand Sachschaden in Höhe von zirka 38000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: Leiter von einer Baustelle entwendet

Montag, 11.05.2020, 17:30 Uhr, bis Dienstag, 12.05.2020, 06:50 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag von einem umzäunten Baustellenbereich an der Halberstädter Straße in Wolfenbüttel eine dreiteilige Leiter. Der Wert der Leiter wird mit rund 200 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

