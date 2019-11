Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1602) Raub in Nürnberger Innenstadt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Ein junger Mann wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12./13.11.2019) Opfer eines Raubes in der Nürnberger Innenstadt. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht nach Zeugen.

Gegen 02:50 Uhr stießen zwei Unbekannte einen 22-jährigen Mann von hinten um, welcher zwischen Museumsbrücke und Hauptmarkt unterwegs war. Das Opfer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen an der Stirn zu. Während der Geschädigte am Boden lag, entrissen ihm die beiden Männer die mitgeführte Umhängetasche und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zu den beiden Tätern liegt nur eine vage Personenbeschreibung vor:

Männlich, schlanke Staturen, beide etwa 175 cm groß, sie waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzen über dem Kopf.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handtaschenraubes übernommen. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 3333 in Verbindung zu setzen.

Michael Hetzner/n

