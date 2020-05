Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Einbrüche in Getränkemärkte am Wochenende: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen, Schauenburg und Kassel:

Gleich drei Einbrüche in Getränkemärkte ereigneten sich am Wochenende in Kaufungen, Schauenburg sowie im Kasseler Stadtteil Bettenhausen. Dabei hatte es der unbekannte Täter, der an den drei Läden jeweils eine Scheibe mit einem Gullydeckel eingeworfen hatte, offenbar auf Zigaretten und Spirituosen abgesehen. Möglicherweise gehen die drei Taten auf das Konto ein und desselben Einbrechers. Dies ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. Die ermittelnden Kriminalbeamten sind auf der Suche nach Zeugen.

Alarmanlage verjagt Täter in Kaufungen

Der Einbruch in den Getränkemarkt in Kaufungen ereignete sich in der Nacht zum Samstag gegen 03:30 Uhr. Nach ersten Ermittlungen hatte der Täter den Gullydeckel zuvor im Bereich "Hinter der Schule" herausgehoben und damit eine Scheibe des Ladens in der Leipziger Straße, nahe "Am Haferbach", eingeworfen. Nachdem der Einbrecher in das Geschäft eingestiegen war, löste die Alarmanlage aus. Daraufhin flüchtete der Täter blitzschnell aus dem Markt, ohne Beute gemacht zu haben. Den angerichteten Sachschaden beziffern die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes auf 1.000 Euro.

Zigaretten und Spirituosen in Schauenburg erbeutet

Bei dem Einbruch im Mühlenweg in Schauenburg-Elgershausen wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zigarettenstangen und mehrere Flaschen Spirituosen erbeutet. Durch das Einwerfen der Scheibe mit dem Gullydeckel, der im Unteren Kirchweg ausgehoben wurde, richtete der unbekannte Einbrecher einen Schaden von rund 1.500 Euro an. Die Tat fand ersten Ermittlungen zufolge gegen 3 Uhr statt. Wohin der Täter mit seiner Beute flüchtete, ist derzeit nicht bekannt.

Einbruch in Kassel-Bettenhausen

Auf gleiche Art und Weise brach ein unbekannter Täter in der Nacht zum heutigen Montag in einen Getränkemarkt in der Heiligenröder Straße in Kassel ein. Anhand der Aufzeichnungen einer Überwachungskamera hatte sich der Einbrecher gegen 3 Uhr aus Richtung "An der Gärtnerei" angenähert und durch Einwerfen der Scheibe mit einem Gullydeckel gewaltsam Zutritt verschafft. Neben Zigaretten und Spirituosen stahl der Täter auch alkoholfreies Bier und flüchtete auf dem Einstiegsweg wieder aus dem Markt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich um einen 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann mit schlanker Figur, der komplett dunkel gekleidet war.

Zeugen gesucht

Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell