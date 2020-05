Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 30.05.2020

Leer/Emden (ots)

++ Schwer verletzte Person nach Schlägerei im Stadtgarten ++ Diebstahl aus Zigarettenautomat ++

Emden - Schwer verletzte Person nach Schlägerei im Stadtgarten

Am Freitagnachmittag, gegen 18:45 Uhr, wird dem Polizeikommissariat Emden eine Schlägerei mit mehreren Personen in der Emder Innenstadt gemeldet. Die eingesetzte Streifenbesatzung findet im Stadtgarten, in der Nähe des Fürbringerbrunnens, eine mit erheblich blutenden Gesichtsverletzungen am Boden liegende Person. Nach ersten hier vorliegenden Erkenntnissen ist der 20-jährige männliche Verletzte zuvor am Auffindeort von drei oder vier männlichen Personen angegriffen, mit Fäusten geschlagen und am Boden liegend getreten worden. Das verletzte Opfer wird noch am Tatort von Rettungskräften versorgt und auf Grund seiner schweren Gesichtsverletzungen in ein regionales Unfallkrankenhaus verbracht. Im Rahmen einer Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern kann ein Verdächtiger angetroffen werden. Dieser wird der Dienststelle zugeführt, wo weitere Maßnahmen, wie das Sichern von Beweismaterial, durchgeführt werden. Außerdem wird bei der Durchsuchung des 21-jährigen Verdächtigen eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Beschuldigten liegt ein Haftbefehl vor, welcher aufgrund der aktuellen Lage nicht vollstreckt werden konnte. Als Motiv der gewalttätigen Auseinandersetzung sind nach Betrachtung der Angaben der Beteiligten ethnische Konflikte nicht auszuschließen.

Emden - Diebstahl aus Zigarettenautomat

Am Freitagmittag, gegen 13:45 Uhr, versuchen aktuell unbekannte Täter einen auf dem Gehweg in der Uphuser Straße aufgestellten Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Als Ergebnis der Tatortbesichtigung erfolgte der Angriff vermutlich zunächst mittels Sprengkörper. Dann wurde der Automat unter Verwendung eines Werkzeuges gänzlich aufgebrochen und im Anschluss sämtliche Tabakwaren entwendet. Ebenfalls wurde das innerhalb des Automaten befindliche Bargeld entwendet. Zur Höhe des Diebesgutes liegen noch keine Erkenntnisse vor. Im Rahmen der Spurensuche konnte Beweismaterial am Tatort sichergestellt werden.

