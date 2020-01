Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Doppelhaushälfte ausgekundschaftet

Hamm-Uentrop (ots)

Eine aufmerksame Bewohnerin einer Doppelhaushälfte an der Mühlenstraße bemerkte am Sonntag, 5. Januar, gegen 17.10 Uhr, verdächtige Geräusche am Nachbarhaus. Als sie daraufhin auf die Terrasse ging, konnte sie zwei Personen erkennen, die sich an den Außenrollläden zu Schaffen machten. Sie flüchteten mit einem Auto, das mit laufendem Motor in der Nähe stand. Einem weiteren Zeugen fiel zur relevanten Zeit ein schwarzer VW Lupo auf, der die Mühlenstraße ohne Beleuchtung befuhr. Die Zeugen handelten richtig: Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und auch schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weitere Hinweise zu den tatverdächtigen Personen und dem Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell