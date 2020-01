Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte bestiehlt 71-Jährigen an Wursttheke

Hamm-Pelkum (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Freitag, 3. Januar, gegen 17.20 Uhr, einen 71-jährigen Hammer bestohlen. Sie entwendete sein braunes Portemonnaie aus einer Tasche, die der Senior an seinem Rollator befestigt hatte. Dafür nutzte sie den Moment, als der ältere Herr sich nach vorne beugte, um etwas aus der Auslage an der Wursttheke an der Kamener Straße zu nehmen. Als der Senior seinen Einkauf im Lebensmittelgeschäft bezahlen wollte, bemerkte er den Diebstahl.

Die Tat wurde aufgezeichnet. Die Täterin ist zwischen 25 und 35 Jahren alt, zirka 160 bis 170 Zentimeter groß und hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Sie hat braune Haare, die sie zu einem Dutt gebunden hatte. Zudem trug sie eine schwarze Winterjacke, einen Jeansrock und braune Stiefel. Sie war in Begleitung eines Mannes. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

