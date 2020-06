Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden am Pfingstmontag, 01.06.2020

Leer/Ostfriesland (ots)

++ Diebstahl von Straßenschild ++ Rauchentwicklung in Spielhalle ++ Schwerer Verkehrsunfall ++ Unfallverursacher gesucht ++ Besitz von Cannabis ++

Leer- Diebstahl von Straßenschild- In der vergangenen Nacht gegen 01:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass zwei junge Männer im Bentgrasweg ein Straßenschild mit der Aufschrift Bentgrasweg abmontieren. Vor Ort konnte die Polizei einen 23 Jahre alten Mann aus Moormerland und einen 26jährigen Emder antreffen. Die beiden angetrunkenen Männer erklärten, dass das Straßenschild als Geschenk dienen sollte. Nach Feststellung der Identität und Sicherstellung vom Straßenschild, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer- Rauchentwicklung in Spielhalle- Heute Morgen gegen 07:15 Uhr kam es in einer Spielhalle an der Kreuzung Friesenstraße/Mühlenstraße zu einer Rauchentwicklung. Nach derzeitigen Erkenntnissen zog weißer Rauch durch das Lüftungssystem im Gebäude. Trotz Nachschau zur Ursache, konnte diese nicht ermittelt werden. Die Feuerwehr war mit einem großen Kräfteaufgebot vor Ort und musste die Eingangstür aufbrechen. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten belüftet. Eine Gefahrenlage für Bewohner in den oberen Etagen bestand nicht.

Uplengen- Schwerer Verkehrsunfall- In der vergangenen Nacht gegen 00:10 Uhr kam es auf der Friesenstraße in der Gemeinde Uplengen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Ermittlungen zum Unfallhergang ist bekannt, dass ein 60jähriger Mann aus Selverde mit einem Motorroller die Friesenstraße in Richtung Hollen befuhr. Mit auf dem Motorroller saß eine 44jährige Frau aus der Gemeinde Uplengen als Sozia. Vermutlich durch starke Alkoholbeeinflussung stürzte der Rollerfahrer in Höhe der Klein Hollener Straße. Der schwerverletzte Fahrer blieb mit dem verunfallten Motorroller auf der Fahrbahn liegen. Die Sozia, welche ebenfalls schwer verletzt wurde, geriet in die Straßenberme. Im weiteren Verlauf befuhr ein 41jähriger Mann mit seinem Pkw Opel ebenfalls die Friesenstraße in Richtung Hollen. Hier erkannte er den beschädigten Motorroller und den Fahrer, trotz Vollbremsung zu spät, und fuhr in die Unfallsituation. Der schwerverletzte Rollerfahrer und seine Sozia wurden in umliegende Kliniken gefahren, Der Opel Fahrer wurde nicht verletzt und der Pkw Opel blieb fahrbereit. Erste Ermittlungen der Polizei bestätigten den Alkoholeinfluss beim Rollerfahrer. Ein bestimmbarer Alkoholwert muss noch ermittelt werden. Durch ein Abschleppunternehmen wurde der beschädigte Motorroller geborgen.

Rhauderfehn- Unfallverursacher gesucht- Am gestrigen Pfingstsonntag gegen 12:55 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Rhauderfehn zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung von drei Pkw und einem Traktor. Zum Unfallhergang ist derzeit bekannt, dass ein 69jähriger Mann aus Rhauderfehn mit seinem Deutz Traktor und angebautem Heuwender die Hauptstraße in Richtung Collinghorst befuhr. Nachfolgend hinter dem Traktor fuhr ein weißer Pkw Mercedes und ein Pkw Hyundai. In der Folge überholte der Pkw Mercedes trotz Gegenverkehr den langsam fahrenden Traktor, und verursacht so eine sehr gefährliche Verkehrssituation. Der Pkw Hyundai, welcher von einem 25jährigen Mann aus Ostrhauderfehn geführt wird, lenkte zunächst nach rechts in die Berme und dann zurück zur Fahrbahnmitte. Hier kam es final zur Kollision mit dem angebauten Heuwender. Bei diesem Unfallgeschehen wurde niemand verletzt. Am Pkw Hyundai und am Traktor entstand Sachschaden, dennoch bleiben beide Fahrzeuge fahrbereit. Der Pkw Mercedes entfernte sich nach dem riskanten Überholmanöver von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Collinghorst davon. Die Unfallbeteiligten gaben an, dass es sich um einen weißen Mercedes mit dem Kennzeichenfragment F- CY handelte. Weitere Angaben zum Kennzeichen aus Frankfurt/Main und zum Fahrzeugführer wurden nicht gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise zum weißen Pkw Mercedes und ruft Zeugen auf, sich bei der Polizei zu melden.

Emden- Besitz von Cannabis- In der vergangenen Nacht gegen 01:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Hermann- Löns- Straße einen 17jährigen Emder. Bei der Personenkontrolle wurde starker Cannabisgeruch festgestellt. Die anschließende Durchsuchung von einem mitgeführten Rucksack führte zum Auffinden von einer geringen Menge Cannabis. Hierzu erfolgte die Sicherstellung der Drogen und die Einleitung von einem Strafverfahren. Der Jugendliche wurde abschließend in die Obhut der Eltern übergeben.

