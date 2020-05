Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Wilhelmsfeld: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge; zwei Verletzte; Pressemitteilung Nr. 2

Schriesheim/Wilhelmsfeld (ots)

Bei dem Frontalzusammenstoß am Freitagnachmittag auf der L 536 wurden die beiden beteiligten Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 35-jährige Unfallverursacher mit seinem Fiat die L 536 von Wilhelmsfeld kommend in Fahrtrichtung Schriesheim. In einer Rechtskurve kam er, vermutlich unter Alkoholeinfluss stehend, mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß hier mit einem 35-jährigen VW-Fahrer zusammen. Der Unfallverursacher wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm später eine Blutprobe entnommen wurde. Der VW-Fahrer konnte vor Ort medizinisch versorgt werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war gegen 18.15 Uhr wieder komplett geräumt.

