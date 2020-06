Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte trennen Katalysator eine Pkw ab - Warenautomat zerstört - Zeuge sah Jugendliche wegrennen - Polizei sucht weitere Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter trennten in der Zeit vom 08.05.-02.06.2020 mithilfe eines Trennschleifers von einem in der Weserstraße abgestellten Pkw den Katalysatoren ab und entwendeten diesen, sowie die Fahrzeugantenne. Außerdem kam es in der Nacht zum Dienstag, 02.06.2020, am Bahnhof zu einer Sachbeschädigung. Dort wurde gegen die Scheibe des Warenautomaten getreten, wodurch diese komplett zersprang. Gegen 02:15 Uhr sah ein Zeuge eine schlanke männliche Person vier weitere Jugendliche wegrennen. Da das Nutzen des Trennschleifers, sowie das Zerstören der Scheibe Geräusche verursacht haben dürften, könnten sowohl der Krach, als auch verdächtige Personen aufgefallen sein. Zur Aufklärung bittet die Polizei daher Zeugen, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

