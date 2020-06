POL-WHV: Hinterlegte Haustürschlüssel und unverschlossene Fahrzeugtüren machen es den Tätern leicht - Polizei sucht einen wichtigen Zeugen: Radfahrer soll in Sande an dem entwendeten Pkw vorbeigefahren sein

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Der Haustürschlüssel unter der Fußmatte, das Fahrzeug unverschlossen auf dem Grundstück abgestellt - Vertrauen ist gut, Kontrolle und damit Schutz Ihres Eigentums immer besser! Leichtsinniges oder auch gutgläubiges Handeln kann oft bittere Folgen haben, wie die aktuellen Fälle zeigen: In der Nacht zum Pfingstmontag, kam es in der Beringallee zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dort versuchte ein bislang unbekannter Täter die Tür zu einer Garage zu öffnen und wurde offenbar durch die Lichter des Bewegungsmelders überrascht, so dass er ohne Diebesgut flüchten konnte. In diesem Fall hatten die Eigentümer Glück: Die Bewegungsmelder schreckten ab und die Wertsachen blieben wo sie sind. Dennoch könnte das helle Licht oder anderweitige Auffälligkeiten bemerkt worden sein, so dass die Polizei Zeugen bittet, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden. Bereits am Montagmorgen wurde der Diebstahl eines Pkw in der Stadtparkallee aufgenommen. Dort hatte ein unbekannter Täter zuvor den Hausschlüssel aufgefunden und konnte auf diese Weise das Haus betreten. In dem Haus wurden die Pkw-Schlüssel und eine Tasche entwendet. Aufgefallen war die Tat, weil der mit dem Schlüssel entwendete Pkw, ein grauer Citroen C3, am Morgen in Sande verunfallt aufgefunden wurde, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4610880. Anschlussermittlungen haben ergeben, dass bei dem in der Weserstraße vorgefundenen Pkw ein Radfahrer wichtiger Zeuge sein könnte. Dieser müsste in der Zeit von 06:30 - 07:00 Uhr in Höhe des dortigen Taxiunternehmens an dem entwendeten Pkw vorbeigefahren sein. Zu dieser Zeit könnte der Täter möglicherweise noch in dem Fahrzeug gesessen haben. Dieser Radfahrer, sowie weitere Zeugen, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. In der letzten Woche gab es außerdem zwei weitere Taten, bei denen ein unbekannter Täter den Zustand von unverschlossenen Fahrzeugen für sich ausnutzte. In beiden Fällen hatte der Unbekannte bei den im Maadebogen abgestellten Pkw leichtes Spiel: Er konnte die Fahrertüren ohne Hindernisse öffnen und die im Innenraum liegenden Wertgegenstände entwenden. In dem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Fahrzeugtüren offen zu lassen oder die Schlüssel von Haustüren an den 'althergebrachten' Verstecken wie unter dem Blumentopf oder unter der Fußmatte zu hinterlegen. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland berät Sie gerne bei Fragen zum Schutz vor Diebstahl. Nähere Informationen zu Ihren Ansprechpartnern und deren Kontaktdaten finden Sie unter www.polizei-wilhelmshaven.de, außerdem verweisen wir auf die Homepage der polizeilichen Kriminalprävention!

