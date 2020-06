Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Containerbrände in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Montagabend, 01.06.2020, teilte ein Zeuge gegen 23:30 Uhr der Polizei mit, dass auf Höhe der Heppenser Straße ein Containersammelplatz brennen würde. Auf dem brandbetroffenen Containersammelplatz befanden sich vier Altpapier-, ein Altmischglas- und ein Altkleidercontainer, die von einem ca. zwei Meter hohen Zaun umgeben waren. Die Altpapier- und der Altmischglascontainer sind vollständig und die Fassade des Altkleidercontainers ist vollständig abgebrannt. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet zur Aufklärung um Zeugenhinweise. Personen, die an dem späten Pfingstmontag etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

