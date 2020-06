POL-WHV: Pressemeldung Stadt Wilhelmshaven 22.05.2020 - 01.06.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Verkehrsdelikte

Am Freitag, 29.05.2020, gegen 21:30 Uhr wurde ein 56 Jahre alter Rollerfahrer im Mühlenweg kontrolliert. An dem Roller befand sich ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2008, zudem war der Kraftfahrzeugführer nicht mehr nüchtern. Der Alkotest vor Ort ergab den stolzen Wert von 2,66 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 22-jähriger wurde am Freitagabend, gegen 23 Uhr, im Mühlenweg kontrolliert, da der benutzte Roller deutlich schneller als 25km/h fuhr. Der Fahrzeugführer war nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung. Seine Fahrerlaubnis war ihm bereits rechtskräftig entzogen worden.

Samstagnacht wurde ein 19-jähriger Rollerfahrer in der Innenstadt kontrolliert, weil er ohne Helm unterwegs war. Wegen körperlicher Auffälligkeiten bestand der Verdacht des Drogenkonsums vor Fahrtantritt. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Verfahren eingeleitet.

Unerlaubte Sperrmüllbeseitigung Im Anton-Dorn-Weg in Wilhelmshaven werden drei Männer und eine Frau von einer Zeugin am Samstagmittag, gegen 13:20 Uhr beobachtet, wie sie gemeinsam von einem Anhänger u.a. Schrankteile abladen und an einer Baumreihe ablegen. Als die Zeugin die Personen darauf anspricht, ergreifen alle die Flucht. Die Zeugin notierte sich die Kennzeichen von Pkw und Anhänger. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruchsachverhalte Sonntagmittag wurde in Voslapp ein Einbruch in ein Einfamilienhaus angezeigt. In der vergangenen Woche muss ein unbekannter Täter die Fensterscheibe zum Badezimmer eingeschlagen haben und so eingedrungen sein. Aus der Wohnung wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Montagmorgen wurde ein Diebstahl eines Pkw in der Stadtparkallee aufgenommen. Ein unbekannter Täter hatte den Hausschlüssel aufgefunden und so in der Nacht das Haus betreten. Es wurden Pkw-Schlüssel und eine Tasche entwendet. Aufgefallen war die Tat, weil der mit dem Schlüssel entwendete Pkw, ein grauer Citroen C3, am Morgen in Sande verunfallt aufgefunden wurde. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten gebeten, sich bei der Polizei unter 04421/942-215 zu melden.

Betrugsversuche Am Wochenende wurde eine Vielzahl von versuchten Betrügereien angezeigt. Es wurde jeweils mit dem sog. "Enkeltrick" über Telefon durch einen vermeintlichen Angehörigen eine finanzielle Notlage vorgetäuscht. Immer sollte mit größeren Geldbeträgen durch die Angerufenen ausgeholfen werden. Glücklicherweise wurde alle Anrufer durchschaut, so dass es zu keiner Geldübergabe kam. In einem Fall rief sogar nach dem Telefonat ein "falscher Polizeibeamter" an und versuchte, die Angerufenen zu einer Geldübergabe zu überreden, damit die Täter festgenommen werden können.

Widerstand gegen Polizeibeamte Freitagnacht leistete eine 39-jährige Widerstand, nachdem sie mehrfach den polizeilichen Notruf missbraucht hatte. Sie griff in ihrer Wohnung in der Innenstadt die eingesetzten Polizeibeamten an. Wegen Eigengefährdung wurde sie schließlich dem Klinikum zugeführt.

Sonstige Einsätze Sonntagabend gegen 22:30 Uhr wurden Raser im neuen Parkhaus am Klinikum gemeldet. Die eintreffende Polizei konnte ca. 20 Fahrzeug aus der sog. Tuningszene feststellen, die auf einer Ebene parkten. Insassen befanden sich in den Fahrzeugen und erforderliche Abstände wurden eingehalten. Nach entsprechenden Kontrollen verließen alle Fahrzeuge das Parkhaus.

Am Pfingstwochenende wurden der Polizei Wilhelmshaven eine Vielzahl von Ruhestörungen gemeldet. In allen Fällen konnte die Ruhe durch Ermahnungen und das Androhen von Folgemaßnahmen wieder hergestellt werden. Folgeeinsätze wurden nicht verzeichnet.

Zwischen einer Dienstleisterin und ihrem Kunden kam es zu Streitigkeiten bei der Bezahlung. Der Streit konnte durch die hinzugerufene Polizei beigelegt werden. Allerdings wurde gegen beide Personen eine Anzeige nach der noch geltenden Corona-Allgemeinverfügung gefertigt, da die Art der Dienstleistung momentan nicht erlaubt ist.

