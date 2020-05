Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Radfahrer in Schlangenlinien in Wilhelmshaven unterwegs - 43-Jähriger mit 1,51 Promille kontrolliert

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 28.05.2020, erhielt die Polizei in Wilhelmshaven gegen 21:00 Uhr Kenntnis von einem Radfahrer, der die Freiligrathstraße in starken Schlangenlinien in südliche Richtung befahren soll.

Die Beamten konnten den Fahrradfahrer, einen 43-jährigen Mann aus Wilhelmshaven, in der Freiligrathstraße in starken Schlangenlinien auf der Fahrbahn fahrend antreffen und an der Einmündung Neuengrodener Weg kontrollieren. Aufgrund der festgestellten Alkoholbeeinflussung führte der 43-Jährige einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,51 Promille ergab. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

