Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei Schortens bittet um Zeugenhinweise

Schortens (ots)

Am Freitag, den 29.05.2020, wurde in der Zeit von 08:15 Uhr bis 11:00 Uhr in der Georg- Janssen- Straße, in 26419 Schortens, Ortsteil Sillenstede, ein Maschendrahtzaun beschädigt.

Die Polizei geht nach dem bisherigen Ermittlungsstand davon aus, dass die Beschädigung durch ein Fahrzeug verursacht wurde.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Schortens unter der Rufnummer 04461 91879-0 entgegen.

