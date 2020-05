Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aktuell in Wilhelmshaven - Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen im Wilhelmshavener Stadtgebiet!

Wilhelmshaven (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vor betrügerischen Anrufen, die sich zurzeit im Wilhelmshavener Stadtgebiet häufen. Bei den Anrufen geben sich die unbekannten Anrufer als Polizeibeamte aus, die u.a. vor Einbrüchen warnen, aber auch als Enkel, die aufgrund von Geldsorgen um finanzielle Unterstützung bitten. In den aktuellen Fällen reagierten die Angerufenen genau richtig, beendeten das Telefonat ohne den Aufforderungen der Betrüger nachzukommen und alarmierten die Polizei in Wilhelmshaven. Bei den bislang bekannten Anrufen blieb es beim Versuch, so dass kein Schaden entstanden ist. Um sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, rät die Polizei: - Seien sie bei Anrufen - wenn sie sich nicht absolut sicher sind, das Gegenüber zu kennen - stets misstrauisch und schenken sie der angezeigten Nummer auf ihrem Display keine Beachtung; auch diese kann technisch manipuliert worden sein. - Erteilen sie per Telefon keine Auskünfte und gehen sie telefonisch auf keine Geldgeschäfte ein. - Übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen! - Angehörige älterer Personen können dabei helfen, ihre Verwandten aufzuklären und das Verständnis dieser Vorgehensweise zu wecken. Außerdem steht den Bürgerinnen und Bürgern das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mit Rat und Tat zur Seite. - Geben Sie im Telefonbuch nie Ihren Vornamen an. Betrüger suchen gezielt nach alten Namen, um Senioren zu ermitteln und vermitteln den Eindruck, dass man sich doch kennen würde. "Wenn Sie den Verdacht haben, dass es sich bei einem Besucher oder einem Anrufer um einen Betrüger handelt, scheuen Sie sich nie, den Polizeinotruf 110 zu wählen und ziehen Sie im Zweifelsfall immer eine Vertrauensperson hinzu, dass Sie nicht alleine sind!" erklärt Janina Schäfer, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell