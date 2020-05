Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei Wilhelmshaven sucht Zeugen für einen Vorfall, bei dem ein Motorrad am gestrigen Abend grob verkehrswidrig und rücksichtslos im Stadtgebiet geführt wurde

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 27.05.2020, wurde eine Streifenwagenbesatzung des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei in Wilhelmshaven gegen 21:42 Uhr auf ein Motorrad aufmerksam, dass mit überhöhter Geschwindigkeit den Kreuzungsbereich Gökerstraße/Ebertstraße trotz Rotlicht überquerte. Daraufhin nahm der Streifenwagen die Verfolgung des Motorrades über die Gökerstraße bis zur Rheinstraße auf, wo der Fahrzeugführer das Motorrad nochmal beschleunigte und sich der Kontrolle entziehen konnte. Die Nahbereichsfahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ. Das Motorrad, dessen Kennzeichen nicht vorliegt, wurde von dem Führer grob verkehrswidrig und rücksichtslos im Straßenverkehr geführt, konkrete Gefährdungssituationen sind bislang nicht bekannt. Die Beamten konnten feststellen, dass das Fahrzeug eine dunkle Farbe hatte und der Fahrer einen Helm und dunkle Schutzkleidung trug. Die Polizei bittet zur Ermittlung des Fahrzeugführers um Mithilfe der Bevölkerung: Da zu der Vorfallszeit mehrere Pkw auf der Straße unterwegs waren, bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie gefährdete Verkehrsteilnehmer sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell