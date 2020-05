Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zeugen gesucht - Fahrraddiebstahl in Jever

Jever (ots)

Für nur fünf Minuten stellte ein 17-Jähriger am Mittwoch gegen 15:15 Uhr sein Mountainbike in den Fahrradständer eines Verbrauchermarktes in der Lindenbaumstraße in Jever ab.

Das unverschlossene Fahrrad der Marke BULLS Wildtail, Farbe blau, mit diversen "?" Stickern auf dem Rahmen wurde von einem unbekannten Täter entwendet.

Zeugen, die zwischen 15:15-15:20 Uhr an der o.g. Örtlichkeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

