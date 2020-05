Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unter Alkoholeinfluss unterwegs - 35-jährige PKW-Fahrerin mit 1,27 Promille in Wilhelmshaven festgestellt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 28. Mai 2020, gegen 02:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Jever eine 35-jährige Pkw-Fahrerin in der Inhausersieler Straße in Wilhelmshaven. Während der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,27 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt.

