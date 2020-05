Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - 31-jähriger PKW Fahrer leicht verletzt

Varel (ots)

Am Mittwoch gegen 10.50 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall an der Anschlussstelle Varel-Obenstrohe. Ein 31-Jähriger aus Varel wollte aus Richtung Oldenburg kommend mit seinem PKW Daimler auf die Wiefelsteder Straße stadteinwärts fahren. Verkehrsbedingt musste er anhalten. Ein nachfolgender 56-Jähriger aus Ganderkesee in einem PKW VW erkannte dies zu spät und fuhr auf den Daimler auf. Der 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

