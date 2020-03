Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 10. März 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Denkte: illegale Müllablagerungen

Die Polizei in Schöppenstedt ermittelt in mehreren Fällen von illegaler Müllentsorgung und sucht Hinweise auf den oder die Verursacher. In letzter Zeit häufen sich die Meldungen über diverse Ablagerungen von Bauschutt und Hausmüll, aber auch von einem Kanister mit Altöl auf dem Parkplatz an der Kreisstraße 3 zwischen Groß Denkte und Mönchevahlberg. Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise: 05332 / 946540

