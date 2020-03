Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.03.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Mann wurde bei einer Körperverletzung am Kopf verletzt.

Salzgitter, Lebenstedt, Stahlstraße, 08.03.2020, 21:15 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten zwei Männer im Alter von 24 und 42 Jahren in einer Wohnung in Streit. Zur Ursache des Streites können derzeit keine Angaben gemacht werden. Im Verlaufe des Streites habe der Täter seinem älteren Kontrahenten anfänglich mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen. Später habe er noch mit der Faust auf ihn eingeschlagen. Hierbei erlitt das Opfer Verletzungen am Kopf.

Der Täter flüchtete anfänglich, konnte jedoch zeitnah von den Beamten außerhalb der Wohnung festgenommen werden.

Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

E-Scooter waren nicht versichert.

Salzgitter, Suthwiesenstraße und Bruchmachtersenstraße, 08.03.2020, 10:20 Uhr und 11:35 Uhr. Die Polizei kontrollierte gegen 10:20 Uhr in der Suthwiesenstraße einen 43-jährigen Fahrer eines E-Scooter und gegen 11:35 Uhr in der Bruchmachtersenstraße einen 55-jähriger Fahrer eines E-Scooter. Die Überprüfung der Fahrzeuge ergab, dass für beide keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen wurden. Gegen die Männer ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Fahrer eines Pkw verletzte sich bei Unfall leicht.

Salzgitter, Lobmachtersen, B 248, 08.03.2020, 06:20 Uhr. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 32-jährige Fahrer eines BMW auf der B 248, aus Lobmachtersen kommend, in Richtung Barum fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde der Pkw beschädigt, der Schaden wird mit ca. 23.000 Euro angegeben. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen in das örtliche Krankenhaus gebracht werden.

