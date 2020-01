Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/Kampe - Brand einer Presse und Absauganlage

Am Dienstag, den 07.Januar 2019, um 01.32 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Presse und die dazugehörige Absauganlage in der Fleischmehlfabrik in Brand. Das Feuer wurde durch die freiwillige Feuerwehr Friesoythe gelöscht, die mit 4 Löschfahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort war. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Schule

In der Zeit zwischen Freitag, den 20. Dezember 2019, gegen 12.00 Uhr und Montag, den 06.Januar 2020, um 07.05 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Glasscheibe eines Oberlichtes an der berufsbildenden Schule an der Thüler Straße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Saterland/Strücklingen - Fahren ohne Führerschein und unter Einfluss von Drogen

Am Montag, den 06. Januar 2020, um 10.50 Uhr befuhr ein 49-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Wittensander Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war und unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bösel - Fahren ohne Führerschein

Am Montag, den 06. Januar, um 16.55 Uhr befuhr ein 18-jähriger Böseler mit seinem Kleinkraftrad die Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und einer Weiterfahrt untersagt.

