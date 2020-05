Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Neuenburg - 21-jähriger Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Neuenburg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 08.55 Uhr befuhr ein 21- Jähriger mit seinem Motorrad die B437 aus Neuenburg kommend in Richtung Varel. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Sein Motorrad rutschte noch leicht gegen einen entgegenkommenden PKW-Anhänger. Der 21-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden.

