Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Zetel - nach Vorfahrtsmissachtung geflüchtete - Polizei sucht einen SUV und Zeugen

Zetel (ots)

Am Sonntagvormittag, 22.03.2020, befuhr ein 58-Jähriger aus Zetel gegen 10.55 Uhr mit seinem PKW VW die Jakob-Borchers-Straße in Richtung Ohrbült. An der Einmündung Kirchstraße missachtete ein von rechts kommender PKW die Vorfahrt des 58-Jährigen, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Der Unfallverursacher entfernte sich trotz des Unfalls in Richtung Blauhand.

Bei dem Unfall verursachenden Fahrzeug soll es sich um möglicherweise um einen SUV mit Wilhelmshavener Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell