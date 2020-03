Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - zwei alkoholisierte Fahrzeugführer und eine Radfahrerin schwerverletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 21.03.2020, kam es gegen 04:35 Uhr in der Kurze Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger kam alkoholbedingt mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn geparkten Transporter. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden weitere hinter dem Transporter stehende Fahrzeuge aufeinander geschoben und der 27-Jährige wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen den 27-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Am Samstagmorgen, 21.03.2020, übersah ein 66-jähriger Audifahrer in der der Paul-Hug-Straße gegen kurz vor 8 Uhr beim Abbiegevorgang eine im entgegenkommende 57-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin die Radfahrerin stürzte und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Am Sonntag, 22.03.2020, kam um kurz nach 02 Uhr ein 42-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Valoisstraße alleinbeteiligt zu Fall. Ein Atemalkoholtest ergab bei diesem Verkehrsteilnehmer einen Wert von 1,8 Promille, so dass auch gegen diesen Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde.

