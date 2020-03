Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl mehrerer Straßennamensschilder und Unbekannte öffnen einen Schuppen und entwenden Werkezeug in Varel - Zeugenhinweise erbeten

Varel (ots)

In Rallenbüschen kam es zu mehreren Diebstählen von Straßennamensschildern. Nach jetzigem Sachstand geht die Polizeidavon aus, dass diese in der Nacht zum Freitag, 20.03.2020 von Unbekannten entwendet worden sein müssen.

Außerdem öffneten Unbekanntein der Nacht zum Sonntag, 22.03.2020 im Riesweg einen Schuppen und entwendeten Werkzeug, außerdem Lebensmittel aus einem im Carport abgestellten Kühlschrank.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, die in der Nacht bzw. am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges bemerkt haben, mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

