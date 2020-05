Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Herkenbosch-NL/Niederkrüchten: Bitte um Hinweise auf Identität eines unbekannten Toten

Bild-Infos

Download

Herkenbosch-NL/Niederkrüchten (ots)

Am 03. Mai wurde auf niederländischer Seite des Naturschutzgebietes 'De Meinweg' zwischen Oberkrüchten und Herkenbosch (NL) die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden. Die bisherigen Ermittlungen der niederländischen Polizei ergaben keine Hinweise auf eine Straftat. Allerdings steht die Identität des Mannes nicht fest. Der Mann ist zwischen 40 und 60 Jahre alt und trug an seiner linken Hand einen (Ehe)Ring. Er trug eine hellbeige Cordhose mit schwarzem Gürtel und eine kurze, dunkelblaue Jacke. Weiter trug er graue Socken und blau-graue Sneakers mit einem weißen Rand an der Seite und einer schwarzen Sohle. Hinweise zur Identität des Mannes an die Polizei Limburg bitte über die Rufnummer +31 34 357 8844. Die Pressemeldung der niederländischen Kollegen finde sie hier: https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/12/10-onderzoek-naar-identiteit-dode-man-op-de-meinweg.html Journalisten richten ihre Rückfragen bitte an die Pressestelle der Polizei Limburg über die Rufnummer: +31 88 1685 305. /wg (407)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell