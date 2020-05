Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Grefrath: Einbruch in Baumarkt - Polizei setzt Hubschrauber ein

Kempen/Grefrath (ots)

In der Nacht zu Samstag brachen gegen 03.30 Uhr Unbekannte in den 'Self'-Baumarkt auf der Otto-Schott-Straße in Kempen ein. Die Täter hatten ein Rolltor und Türen im Innern aufgebrochen. Aus dem Markt stahlen sie Rasenmäher und diverse andere Geräte für den Garten. Die Polizei fahndete mit starken Kräften nach einem verdächtigen weißen Sprinter, mit dem die Einbrecher vermutlich die Beute abtransportiert hatten. Dabei wurden die Streifenwagen von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Die Fahndung erstreckte sich von Kempen in Richtung Grefrath. In der Sektion Mülhausen wurde der Sprinter auf einem Parkplatz nahe der Hauptstraße gefunden. Im Fahrzeug fanden die Ermittler Aufbruchswerkzeuge und die Tatbeute. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. /wg (404)

